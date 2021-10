మోగా హీరో​ వరుణ్​ తేజ్​ తాజా చిత్రం ‘గని’. ఈ మూవీలోని తొలిపాటను తాజాగా మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్‌ ప్రోమోను విడుదల చేస్తూ బుధవారం(అక్టోబర్‌ 27) ఉదయం 11 గంటలకు ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు నిన్న చిత్ర యూనిట్‌ పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. చెప్పినట్టుగానే ఈ రోజు గని ఫస్ట్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

మ్యూజిక్‌ సెన్సెషన్‌ తమన్‌​ సంగీతం అందించిన ఈ పాట విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. మరోవైపు ఇటీవలే విడుదలైన ‘గని ఫస్ట్​ పంచ్’ గ్లింప్స్​కు కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషాదరణ దక్కుతోంది. కాగా ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్టు ఇటీవల చిత్రబృందం వెల్లడించింది.

A lot of effort went into making this film and this song is a small peek into that.🥊🥊🥊

Hope you guys like our #GhaniAnthem !!! 💪🏽https://t.co/fvtRxVDSkE#Ghani@nimmaupendra @SunielVShetty @dir_kiran @saieemmanjrekar @MusicThaman @ramjowrites @george_dop @adityamusic pic.twitter.com/uAFLVW6FpE

— Varun Tej Konidela 🥊 (@IAmVarunTej) October 27, 2021