Valimai Posters Launched Naga Chaitanya Vijay Devarakonda Jhanvi Arjun: తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్‌ తెలుగులోనూ అనేక అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. ఆయన నటన, యాక్షన్‌ సీన్స్‌, ముఖ్యంగా బైక్‌ రైడింగ్‌లో అజిత్‌ను చూస్తే సగటు అభిమానికి పూనకం రాకుండా ఉండదు. అజిత్‌ తాజా చిత్రం 'వలిమై'లో బైక్‌ చేజింగ్ సీన్స్‌తో తన అభిమానులకు మళ్లీ పూనకాలు తెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ హీరో. హెచ్‌ వినోద్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తమిళ, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో జనవరి 13న రిలీజ్‌ కానుంది. అయితే ఇప్పటివరకూ తమిళ పోస్టర్‌, ట్రైలర్‌ను మాత్రమే విడుదల చేసింది ఈ చిత్ర బృందం.

తాజాగా బుధవారం (జనవరి 5) తెలుగు టైటిల్‌తో కూడిన విడుదల తేది పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ పోస్టర్‌ను టాలీవుడ్‌ గుడ్‌బాయ్‌ నాగచైతన్య, రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. 'నేను అజిత్‌ సర్‌కి పెద్ద అభిమానిని. ఆయన సినిమా పోస్టర్‌ను విడుదల చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని రాసుకొచ్చాడు చై. 'అజిత్‌ గారు, మై బ్రదర్‌ కార్తికేయ, చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్‌ ది వెరీ బెస్ట్‌' అని విజయ్ ట్వీట్‌ చేశాడు. అలాగే వలిమై హిందీ పోస్టర్‌లను బాలీవుడ్ నటులు అర్జున్‌ కపూర్‌, జాన్వీ కపూర్‌ విడుదల చేశారు. సినిమా మంచి విజయం అందుకోవాలని వారంతా ఆకాంక్షించారు.



My absolute pleasure to launch the Telugu poster of #AjithKumar sir’s #Valimai being a huge fan myself! wishing the team all the very best @BoneyKapoor #HVinoth @thisisysr @BayViewProjOffl @ZeeStudios_ @sureshchandraa @ActorKartikeya #NiravShah @humasqureshi #ValimaiFromPongal pic.twitter.com/pDUsz6d2oM

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) January 4, 2022