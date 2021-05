ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌ కారణంగా ఎంతోమంది సినీ ప్రముఖులు అసువులు బాసారు. తాజాగా ప్రముఖ తెలుగు మేకప్‌ మ్యాన్‌ గంగాధర​ కరోనాతో కన్నుమూశాడు. కొద్దిరోజుల క్రితం కరోనా లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్ష చేయించుకున్న ఆయనకు ఫలితాల్లో పాజిటివ్‌ అని తేలింది. దీంతో ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటుండగా.. మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచాడు.

సుమారు పాతికేళ్లకు పైగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆయన తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, బాలీవుడ్‌ హీరోలకు మేకప్‌మెన్‌గా పని చేశాడు. ఉత్తమ మేకప్‌ మ్యాన్‌గా నంది అవార్డును సైతం అందుకున్నాడు. అంతేకాకుండా హీరో శివాజీకి వ్యక్తిగత మేకప్‌ మ్యాన్‌గానూ పని చేశాడు. ఆయన మృతి పట్ల హీరో శివాజీ, నిర్మాత బెక్కెం వేణు గోపాల్‌ సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు.

Chief Makeup man #Gangadhar Passed away due to #Covid19.

He has worked for almost all the actors in multiple languages over the past 25 years.

Hero #Sivaji Producer @BekkemVenugopal and many people from the industry expressed their deep condolences @luckymediaoff pic.twitter.com/74SqSTR2rj

