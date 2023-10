మాస్‌ మహారాజా రవితేజ నటించిన తాజా పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు’.స్టూవర్టుపురంలో పేరుమోసిన గజదొంగ అయిన ‘టైగర్ నాగేశ్వరరావు’ బయోపిక్ ఇది. వంశీకృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని తేజ్‌ నారాయణ్‌ అగర్వాల్‌ సమర్పణలో అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ నిర్మించారు. నూపుర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్ హీరోయిన్స్.

రవితేజ కెరీర్‌లో అత్యంత భారీగా, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందించిన ‘టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు’పై మొదటి నుంచి భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇక ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్‌ ఆ అంచనాలను మరింత పెంచేశాయి. దీనికి తోడు సౌత్‌తో పాటు నార్త్‌లో కూడా ప్రమోషన్స్‌ గ్రాండ్‌గా నిర్వహించడంతో ‘టైగర్‌..’పై హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(అక్టోబర్‌ 20)ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.

ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్ల ఫస్ట్‌ డే ఫస్ట్‌షో పడిపోయింది. దీంతో సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు కథేంటి? ఈ సినిమాకు ప్లస్‌, మైనస్‌ పాయింట్స్‌ ఏంటి? తదితర విషయాలు ట్విటర్‌(ఎక్స్‌)వేదికగా చర్చిస్తున్నారు.అవేంటో చూడండి. ఇది కేవలం ప్రేక్షకుల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’ బాధ్యత వహించదు.

‘టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు’కు ట్విటర్‌లో మంచి స్పందన లభిస్తోంది. డార్క్‌ క్యారెక్టర్‌లో రవితేజ యాక్షన్‌ హైలెట్‌ అని అంటున్నారు. సినిమాలో యాక్షన్‌ సీన్స్‌ అదిరిపోయాయట. చాలా మంది ట్రైన్‌ సీక్వెన్స్‌ గురించి చర్చిస్తున్నారు. అదే సమయంలో రన్‌ టైమ్‌ ఇబ్బందికరంగా మారిందని కొంతమంది అంటున్నారు. లవ్‌ట్రాక్‌ కూడా అంతగా వర్కౌట్‌ కాలేదట. కానీ సినిమా మాత్రం బోరింగ్‌గా సాగదని చెబుతున్నారు.

#TigerNageswaraRao An Action Drama that has a good start and engaging moments but feels dragged after awhile due to the tedious runtime.

The setup of the characters and story is well done but after a point especially in the 2nd half it drags until the climax along with some…

— Venky Reviews (@venkyreviews) October 20, 2023