ఎన్నో సినిమాల్లో హీరోగా నటించిన సుమంత్‌ సీతారామం సినిమాలో బ్రిగేడియర్‌ విష్ణుశర్మగా సపోర్టింగ్‌ రోల్‌ చేశాడు. ఈ పాత్రకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. సినిమా హిట్‌ కూడా అయింది. అయినా సినిమా సక్సెస్‌ పార్టీలో సుమంత్‌ ఎక్కడా కనిపించలేదు. దీనికి కారణమేంటనేది ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు.

తాను కోవిడ్‌ బారిన పడినందువల్లే ఈవెంట్‌కు రాలేకపోయానని తెలిపాడు. సినిమాను విజయవంతం చేసిన ప్రేక్షకులకు, అలాగే సక్సెస్‌ మీట్‌కు హాజరైన తన చిన్నమామయ్య నాగార్జున ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే సుమంత్‌ హీరోగా రెండు సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అలాగే ఓటీటీ నుంచి ఆఫర్స్‌ వస్తున్నాయని, కథ నచ్చితే తప్పకుండా చేస్తానని చెబుతున్నాడు.

Missed being there as I'm down with COVID! Thanks once again to our team, the audience, and to Chinmama @iamnagarjuna for gracing the success meet 🙏🏼 #SitaRamam https://t.co/pTjj1UNCyg

— Sumanth (@iSumanth) August 11, 2022