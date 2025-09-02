 హాలీవుడ్ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ మూవీ సీక్వెల్‌.. తెలుగు ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది! | Sisu Road to Revenge Telugu Trailer Out now | Sakshi
Sisu Road to Revenge: హాలీవుడ్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌.. తెలుగు ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది!

Sep 2 2025 10:10 PM | Updated on Sep 2 2025 10:10 PM

Sisu Road to Revenge Telugu Trailer Out now

హాలీవుడ్బ్లాక్బస్టర్మూవీ సిసు. సిరీస్‌లో మరో చిత్రం శిశు.. రోడ్ టూ రివెంజ్ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. శిశు పార్ట్‌-1 సూపర్ హిట్ కావడంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండియా యాక్షన్థ్రిల్లర్ను రిలీజ్ చేయనుంది.

కాగా.. జాల్మారి హెలాండర్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైక్ గూడ్రిడ్జ్, పెట్రి జోకిరాంటా నిర్మించారు. చిత్రంలో జోర్మా టొమ్మిలా, రిచర్డ్ బ్రేక్, స్టీఫెన్ లాంగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం 2025 నవంబర్ 21న భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది.

