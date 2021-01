‘గాడ్సే’గా మారబోతున్న సత్యదేవ్‌

‘బ్లఫ్‌ మాస్టర్‌’, ’ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య’ వంటి విలక్షణమైన సినిమాల్లో నటించి టాలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న యంగ్‌ టాలెంటెడ్‌ హీరో సత్యదేవ్‌. ‘మిస్టర్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ప్రవేశించిన సత్యదేవ్‌... పూరీ జగన్నాథ్‌ ‘జ్యోతి లక్ష్మీ’తో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా, హీరోగా వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకుంటూ దూసుకుపోతున్నాడు.

తాజాగా సత్యదేవ్‌ నటించబోయే కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ‘బ్లఫ్‌ మాస్టర్‌’ లాంటి వైవిధ్యమైన సినిమాను తెరకెక్కించిన దర్శకుడు గోపీ గణేష్‌.. మరోసారి సత్యదేవ్‌తో సరికొత్త సినిమా చేయబోతున్నారు. ఈ సినిమాకు ‘గాడ్సే’ అని టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. గతంలో సత్యదేవ్ ను తన జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాలో విలక్షణ పాత్రలో చూపించిన నిర్మాత సి. కళ్యాణ్ నే ఈ సినిమానూ నిర్మిస్తున్నారు. సీరియస్ లుక్, గన్స్ బ్యాక్ గ్రవుండ్, గాడ్సే అనే టైటిల్ అన్నీ కలిసి సినిమా ఇంటెన్సివ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా వుండబోతోందని చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.



Happy to collaborate once again with 'bluffmaster' @MeGopiganesh anna.

This time for an action packed thriller #GODSE. Shoot begins soon. Produced by C Kalyan garu. #GodseTitlePoster pic.twitter.com/pT3mG5CR5q

— Satya Dev (@ActorSatyaDev) January 3, 2021