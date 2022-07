పుష్ప ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాస్తూ బాలీవుడ్‌ను షేక్‌ చేసిందీ మూవీ. సినిమానే కాదు పాటలు కూడా ప్రజలను ఓ ఊపు ఊపాయి. మరీ ముఖ్యంగా అందులో ఊ అంటావా మావా పాటకు సామాన్యులే కాదు బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ కూడా ఫిదా అయ్యారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఐటం సాంగ్‌లో నటించిన సమంతకు ఎనలేని ప్రశంసలు దక్కాయి. తాజాగా సామ్‌ మరోసారి ఊ అంటావా సాంగ్‌కు స్టెప్పులేసింది. కాకపోతే ఈసారి అక్షయ్‌ కుమార్‌తో! కాఫీ విత్‌ కరణ్‌ 7వ సీజన్‌లో సామ్‌, అక్షయ్‌ కలిసి ఓ ఎపిసోడ్‌లో పాల్గొన్నారు.

ఈ మేరకు ఎపిసోడ్‌ ప్రోమో రిలీజ్‌ చేశారు. ఇందులో అక్షయ్‌.. సామ్‌ను ఎత్తుకుని స్టేజీ మీదకు తీసుకొచ్చారు. ఊ అంటావా మావా.. ఉఊ అంటావా మావా అంటూ సామ్‌, అక్షయ్‌ డ్యాన్స్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. వీళ్ల జోడీ అదిరిందని కొందరు అంటుంటే మరికొందరు మాత్రం ఏడ్చినట్లుంది, ముందు ఆమెను కిందకు దించు అని విసుక్కుంటున్నారు. ఏదేమైనా మా సామ్‌ మాత్రం ఎప్పటిలాగే తన క్యూట్‌నెస్‌తో అదిరిపోయిందని మురిసిపోతున్నారు సామ్‌ ఫ్యాన్స్‌.

We can’t wait to see this quirky pair team up on the Koffee couch! ☕️

Get ready for episode 3 of #HotstarSpecials #KoffeeWithKaran#HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7 now streaming @karanjohar @akshaykumar @Samanthaprabhu2 @apoorvamehta18 @aneeshabaig @jahnvio @Dharmatic_ pic.twitter.com/phw0io4FYO

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) July 19, 2022