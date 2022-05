చిన్నవయసులోనే ఇంటర్నెట్‌లో దక్కిన గుర్తింపు, కాస్త పెరిగాక దక్కిన పేరుప్రఖ్యాతులు. అంతా సంతోషంగా సాగిపోతుందనుకున్న టైంలో ఊహించని విషాదం. కేవలం 16 ఏళ్ల వయసుకే అర్ధాంతరంగా జీవితాన్ని ముగిచుకుంది కాయిలియ పోసే. ఆమె కథ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో విషాదాన్ని నింపింది.

కాయిలియ పోసే.. అమెరికన్‌ రియాలిటీ టీవీ స్టార్‌. చిన్నవయసులోనే ‘టాడ్‌లర్స్‌ అండ్‌ టియారస్‌’ సిరీస్‌తో మంచి గుర్తింపు దక్కించుకుంది. ఇంటర్నెట్‌ గ్రిన్నింగ్‌ గర్ల్‌గా ఆమె జిఫ్‌ ఫైల్‌ ఈనాటికీ విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతుంటుంది. అయితే.. హఠాత్తుగా ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.

కెనడా సరిహద్దుకు కొద్ది మైళ్ల దూరంలో.. వాషింగ్టన్‌ స్టేట్‌ బిర్చ్‌ బే స్టేట్‌ పార్క్‌ వద్ద ఆమె మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. భవిష్యత్తులో ఎంతో ఎదిగే అవకాశం ఉన్నా.. ఆమె తీసుకున్న తీవ్ర నిర్ణయం.. మా కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది అంటూ పోసే కుటుంబం ఒక ప్రకటనలో తెలపింది. ఆమె ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob

