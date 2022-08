ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన హీరోల్లో రవితేజ ఒకరు. కెరీర్‌ ఆరంభంలో క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా అలరించిన రవితేజ ఆ తర్వాత హీరోగా సక్సెస్‌ అయ్యాడు. ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా మారిపోయాడు. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పుడు రవితేజ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకరు ఇండస్ట్రీలోకి పరిచయం కానున్నారు. రవితేజ తమ్ముడి కొడుకు మాధవ్‌ భూపతిరాజు 'ఏయ్‌పిల్లా' సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రానికి రమేశ్ వర్మ కథ అందిస్తుండగా,లుధీర్ బైరెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మిస్‌ ఇండియా ఫస్ట్‌ రన్నరప్‌ రుబుల్‌ షెకావత్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. వచ్చేనెల నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది.

Hi everyone,

Here is the first look of my debut film #EyPilla

Produced by bujji garu @LNPOfficial

Directed by ludheer 🎬

Music by @mickeyjmeyer 🎶🎻

Super excited 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/kZlfiv2eQK

— maadhav bhupathiraju (@maadhav_9999) August 9, 2022