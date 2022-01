సంచలన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ తరచూ వివాదాలను పలకరిస్తూ ఉంటాడు. ఏ విషయంపై అయినా వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ తనదైన శైలిలో కామెంట్‌ చేస్తుంటాడు. అలా ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలిచే ఆర్జీవీ ఏ ఒక్కరిని వదలడు. అందరిపై ఒకేలా తన వ్యంగ్యస్త్రాలు సంధిస్తుంటాడు. అలాగే తనకు పండుగలకు పబ్బాలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడం కూడా నచ్చదు. నచ్చదన్న పని ఎవరూ చేయారు. కానీ అలా చెప్పినట్లుగా చేస్తే అతను ఆర్జీవి ఎందుకు అవుతాడు. అవును ఏ పండుగకు విష్‌ చేయని రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. తన వజ్రాయుధం ట్వీటర్‌ ద్వారా వరుస ట్వీట్లు చేస్తూ అందరికీ మేలు జరగాలని కోరాడు.

'అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మీకు అంబానీని మించిన ఇల్లు, డబ్బు రావాలి. మీకు ఇప్పుడు, ఎప్పుడూ ఎలాంటి వైరస్‌ సోకకూడదు అబ్బాయిలకు అందమైన అమ్మాయిలు, అమ్మాయిలకు అందమైన అబ్బాయిలు దొరకాలి'. 'భర్తలను భార్యలు వేధించకూడదు. మీరు ఏం చేసినా ఏం చేయకున్నా మీతో మీ భార్యలు బాగుండాలి.' 'చిన్న సినిమా దర్శక నిర్మాతలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మీ చిన్న సినిమాలు బాహుబలి కంటే పెద్ద హిట్‌ కావాలి.' 'నన్ను ద్వేషించే వారికోసం నేను త్వరగా చనిపోవాలి. అంటూ వరుస ట్వీట్లతో సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు ఆర్జీవీ.



Happy Sankranthri to all and may god bless each and everyone of u with a bigger house and more money than Mukesh Ambani and may no virus present or future infect u and may all men get the most beautiful woman in world and all women get most handsome man🙏💐 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 14, 2022

Happy Sankranthri to all husbands and may god grant ur wish that ur wives will never nag u and they will be okay with whatever u do or u don’t do 🙏💐 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 14, 2022

Happy Sankranthri to all small film makers and may each and every one of ur small films become a much bigger hit than Bahubali 🙏💐💪 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 14, 2022

Happy Sankranthri to all my haters and may god grant ur wish that I will die asap 😎😎😎💐💐💐 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 14, 2022

ఇదీ చదవండి: అందరూ పోతారు కానీ.. ఆర్జీవీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు