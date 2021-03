హీరో శర్వానంద్‌ పుట్టిన రోజు నేడు. శనివారం 37వ పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న బర్త్‌ డే బాయ్‌ శర్వాకి ఇప్పటికే సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, స్నేహితులు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బర్త్‌డే సందర్భంగా శర్వానంద్‌కి ఊహించని సర్‌ప్రైజ్‌ ఎదురయ్యింది. తన బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌.. మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌, శర్వానంద్‌కు మర్చిపోలేని పుట్టిన రోజు కానుక ఇచ్చారు. అర్థరాత్రి బర్త్‌ డే పార్టీ ఏర్పాటు చేసి శర్వానంద్‌ చేత కేక్‌ కట్‌ చేయించారు. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది. దీనిలో శర్వానంద్..‌ రామ్‌ చరణ్‌, మరో స్నేహితుడితో కలిసి బర్త్‌ డే కేక్‌ కట్‌ చేయడం చూడవచ్చు.



ఆచార్య సినిమాకు సంబంధించి తన షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకున్న రామ్‌ చరణ్‌, రెండు రోజుల క్రితం భార్య ఉపాసనతో కలిసి హైదరాబాద్‌ చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత స్నేహితుడు శర్వానంద్‌ కోసం సర్‌ప్రైజ్‌ బర్త్‌ డే పార్టీ అరెంజ్‌ చేశారు. రామ్‌ చరణ్‌, శర్వానంద్‌తో పాటు మరో స్నేహితుడు విక్కి కూడా ఈ బర్త్‌ డే పార్టీకి హాజరయ్యాడు.

Thank you @AlwaysRamCharan for hosting a great party ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jJf03cRMp0

— Sharwanand (@ImSharwanand) March 6, 2021