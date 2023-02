మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ ఓ చిన్నారి చివరి కోరిక తీర్చి ఉదారత చాటుకున్నాడు. తొమ్మిదేళ్ల మణి కుశాల్‌ అనే చిన్నారి రామ్‌ చరణ్‌కు వీరాభిమాని. అయితే అతడు కొంతకాలంగా క్యాన్సర్‌ వ్యాధితో పోరాడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని స్పర్శ్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అయితే అతడు హీరో రామ్‌ చరణ్‌ను కలవాలి అంటూ తన కోరికను తల్లిదండ్రులకు వెల్లడించాడు. దాంతో ‘మేక్ ఏ విష్ ఫౌండేషన్’ వారు ఈ విషయాన్ని రామ్ చరణ్‌కు చేరవేయగా వెంటనే స్పందించాడు.

తన బుల్లి ఫ్యాన్‌ని కలిసేందుకు స్వయంగా చరణ్‌ ఆస్పత్రికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆ బాలుడితో కాసేపు సరదాగా గడిపాడు. అంతేకాదు ఆ బాలుడికి ఓ బహుమతిగా ఇచ్చాడు. అనంతరం అతడిలో ధైర్యం నింపాడు. అలాగే మణి త్వరలోనే కోలుకుంటాడని ఆ బాలుడి తల్లిదండ్రులు చరణ్‌ భరోసా ఇచ్చాడు. చెర్రి ఆ అభిమానిని కలిసిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అవి చూసి నెటిజన్లు రామ్‌ చరణ్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. కాగా చరణ్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌ మూవీ ఆర్‌సీ15 షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు.

Through #MakeaWishFoundation our #ManOfMasses Mega Power Star @AlwaysRamCharan garu met a 9yr old kid ailing from cancer. The kid’s wish of meeting his favourite star was fulfilled with the actor spending quality time with him. #ManOfMassesRamCharan #Ramcharan pic.twitter.com/vAPMAl9VdV

— SivaCherry (@sivacherry9) February 9, 2023