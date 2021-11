Radheshyam Actress Pooja Hegde Accepted Green India Challenge: తెలంగాణ రాజ్యసభ సభ్యుడు జోగినపల‍్లి సంతోష్‌ ప్రారంభించిన గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ జోరుగా సాగుతోంది. సామాన్యులు, టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు ఎందరో మొక‍్కలు నాటుతున్నారు. పర్యావరణాన్ని రక్షించే మంచి ఆలోచనతో ప్రారంభమైన ఈ గ్రీన్‌ ఛాలెంజ్‌లో ఇప్పటికే సినిమా తారలు, రాజకీయ నాయకులు, క్రీడాకారులు పాల్గొంటున్నారు. తాజాగా హీరోయిన్‌ పూజా హెగ్డే ఈ గ్రీన్‌ ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రేరణ (రాధేశ్యామ్‌ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే పాత్ర పేరు) మొక్కలు నాటి పలువురికి ప్రేరణ కలిగించింది.

ఈ విషయాన్ని జోగినపల్లి సంతోష్‌ ఆయన ట్విటర్‌ వేదికగా తెలిపారు. గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ను స్వీకరించి, కార్యక్రమంలో భాగమైనందుకు పూజా హెగ్డేకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'మంచి భవిష్యత్తు కోసం మీరు చేసిన ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మీ అభిమానులు కూడా నిర్వహిస్తారని భావిస్తున్నాను' అని జోగినపల్లి సంతోష్‌ ట్వీటారు. పూజా హెగ్డేకు హీరో సుశాంత్‌ ఈ గ్రీన్‌ ఇండియా సవాల్‌ విసిరారు. ప్రస్తుతం పూజా హెగ్డే రాధేశ్యామ్‌ చిత్రంలో నటిస్తోంది. అందులో 'ప్రేరణ' అనే పాత్రలో అభిమానులను అలరించనుంది.



Thank you #PoojaHegde ji for accepting #GIC nomination from @iamSushanthA garu and planting saplings as part of #GreenIndiaChallenge.

Hoping that your huge fan base across India would replicate what you have done today, in the interest of the better future.#Appreciate 🌱 pic.twitter.com/qK1IfSptOL

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) November 26, 2021