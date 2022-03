Radhe Shyam Star Prabhas Said He Does Not Believing In palmistry: ప్రభాస్‌ లెటెస్ట్‌ మూవీ ‘రాధేశ్యామ్‌’ కోసం డార్లింగ్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రేరణ (పూజా హెగ్డే)తో ప్రేమలో పడి, ఆమెను రక్షించడానికి విధితో పోరాడే ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుడు విక్రమాదిత్యగా ప్రభాస్​ అలరించనున్న సంగతి తెలిసిందే. మార్చి 11న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాధేశ్యామ్‌ సినిమా రిలీజ్‌ కానుంది. దీంతో ప్రమోషన్స్‌ స్పీడ్‌ పెంచింది చిత్ర యూనిట్‌. ప్రస్తుతం ముంబైలో ఉన్న ప్రభాస్​ అక్కడ పలు ఛానెల్స్‌కు వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓ ఇంటర్వ్యూలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు డార్లింగ్ ప్రభాస్​.

అయితే ఈ సినిమాలో ఉన్న క్యారెక్టర్​కు బయటకు చాలా విభిన్నంగా ఉంటానని ప్రభాస్​ చెప్పుకొచ్చాడు. తాను జ్యోతిష్యాన్ని పెద్దగా నమ్మనని తెలిపాడు. 'నేను ఇవన్నీ నమ్మను. కానీ నేను నా స్నేహితుల నుంచి దీనికి సంబంధించిన స్టోరీలు విన్నాను. మన నాలెడ్జ్​కు మించింది ఏదో ఉంటుందని మాత్రం నమ్ముతాను. కానీ నా చేతులు ఎవరికీ చూపించలేదు. అయితే బాహుబలి అద్భుతమైన విజయం తర్వాత నేను విధిని (డెస్టినీ), విశ్వాసాన్ని నమ్మడం ప్రారంభించాను. ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి నేను హార్డ్ వర్కును మాత్రమే నమ్ముతున్నాను.' అని తెలిపాడు డార్లింగ్​ ప్రభాస్​.