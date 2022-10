కోలీవుడ్ జంట నయనతార, విఘ్నేశ్‌ శివన్‌ అభిమానులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్. తాజాగా నయనతార ఇద్దరు మగ పిల్లలకు(ట్విన్స్) జన్మనిచ్చినట్లు ఆమె భర్త విఘ్నేశ్ శివన్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. దీంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఫోటోలను షేర్ చేశారు. తమ పిల్లలను ఆశీర్వదించాలని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటిస్తూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అభిమానులు, నెటిజన్లు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు నయన్‌, విఘ్నేశ్‌ జంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. నయనతార నటించిన గాడ్‌ ఫాదర్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది.

ఆరేళ్లుగా ప్రేమలో మునిగి తేలిన నయన్‌-విక్కీలు జూన్‌ 9న తేదీన పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వీరి వివాహ వేడుక మహాబలిపురంలోని ఓ రిసార్ట్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఇటీవలే అభిమానుల కోసం వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుకను డాక్యుమెంటరీ రూపంలో తీసుకొస్తున్నట్లు సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చారు. ‘నయనతార: బియాండ్‌ ది ఫెయిరీ టేల్‌’ పేరుతో ఓ డాక్యుమెంటరీ తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇటీవల వీరి పెళ్లి డాక్యుమెంటరీకి సంబంధించిన టీజర్‌ను కూడా విడుదల చేశారు. ఈ డాక్యుమెంటరీలో నయనతార చిన్నతనం నుంచి పెళ్లి వరకూ సాగే ప్రయాణాన్ని అభిమానులకు చూపించనున్నారు. త్వరలోనే వీళ్లిద్దరి లవ్‌ స్టోరీ, పెళ్లి వీడియో ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ వేదికగా ప్రసారం కానుంది. అయితే నయనతార సరోగసి ద్వారా కవలలకు జన్మనిచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Nayan & Me have become Amma & Appa❤️

We are blessed with

twin baby Boys❤️❤️

All Our prayers,our ancestors’ blessings combined wit all the good manifestations made, have come 2gethr in the form Of 2 blessed babies for us❤️😇

Need all ur blessings for our

Uyir😇❤️& Ulagam😇❤️ pic.twitter.com/G3NWvVTwo9

— Vignesh Shivan (@VigneshShivN) October 9, 2022