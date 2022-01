Money Heist Esthar Acebo Have Lord Ganesh Painting At Her House: కరోనా కారణంగా థియేటర్లు మూతపడటంతో సినీ ప్రేక్షకులు ఓటీటీల బాట పట్టారు. ఓటీటీల్లో వచ్చిన అనేక వెబ్‌ సిరీస్‌లు ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. అందులో ముందు వరుసలో ఉండే వెబ్ సిరీస్‌ మనీ హేయిస్ట్‌ (Money Heist). ఒరిజినల్‌గా ఇది స్పానిష్ లాంగ్వేజ్‌లో తెరకెక్కింది. నాన్‌-స్పానిష్‌ ఆడియెన్స్‌ కోసం ఇంగ్లీష్‌ సబ్‌ టైటిల్స్‌తో సిరీస్‌ను అందించారు. ప్రస్తుతం తెలుగులో కుడా అందుబాటులో ఉంది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలై ఈ థ్రిల్లర్‌ సిరీస్‌కు ప్రపంచం మొత్తం అడిక్ట్‌ అయిదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్‌ గురించి ఎందుకంటా అంటే.. ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లోని ఒక నటి ఇంట్లో లార్డ్‌ గణేశుడి ఫొటో ఉండటం. అందుకే మనీ హేయిస్ట్‌ గురించి మరోసారి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.

హిందూ దేవుళ్లను, సాంప్రదాయలను వివిధ దేశాల్లో నమ్మి పాటించేవారి సంఖ్య ఎక్కువే. హిందూ దేవుళ్లను పూజించే విదేశీ వారి గురించి ఎప్పుడో ఒకసారి వింటూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ మనీ హేయిస్ట్‌ వెబ్ సిరీస్‌లో స్టాక్‌ హోమ్‌గా నటించిన ఎస్తర్‌ ఎసిబో (Esthar Acebo) ఇంట్లో వినాయకుడి పేయింటింగ్‌ ఉండటం చర్చనీయాంశమైంది. ఇటీవల ఎస్తర్‌ షేర్‌ చేసిన ఒక వీడియోలో గణేశుడి పేయింటింగ్ కనిపించింది. దీనిని స్క్రీన్‌ షాట్ తీసి పలువురు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌లు ఇంటర్నెట్‌ను హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. స్పానిష్‌ నటి ఎస్తర్‌ ఎసిబో ఇంట్లో హిందూ దేవుడి చిత్ర పటం ఉండటం గర్వకారణం అంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.



Proud moment for India ❤️

Spanish actress @EstherAcebo to international fame for her role as Mónica Gaztambide aka #Stockholm in the hit @netflix series #MoneyHeist. who is proudly displaying vedic pictures of lord #Ganesha at her home in one of her video pic.twitter.com/i3HAq92iri

— 𝐓𝐇𝐄 𝐔𝐍𝐒𝐓𝐎𝐏𝐏𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐆𝐒 (@the_wings_2002) January 5, 2022