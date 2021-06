మలయాళ నటుడు ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ తనకు జరిగిన ప్రమాదం గురించి సోషల్‌ మీడియాలో వివరాలు వెల్లడించాడు. ఇటీవలే ఓ పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడినట్లు పేర్కొంటూ లేఖ విడుదల చేశాడు. 'మలయాన్‌కుంజు' సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో చాలా ఎత్తు నుంచి కింద పడిపోయానని తెలిపాడు. కానీ ఆ సమయంలో తల వేగంగా కింద ఆని పచ్చడి అవకుండా చేతులు భూమికి ఆనించడంతో పెద్ద ముప్పు తప్పిందని వైద్యులు తెలిపారన్నాడు. సాధారణంగా ఎత్తు నుంచి కింద పడేటప్పుడు చేతులు ముందుకు చాచడం అంత ఈజీ కాదని, కానీ అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో నా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడంతో బతికిపోయానన్నాడు.

ఏదేమైనా అదృష్టం తనను మరోసారి కాపాడిందని ఫహద్‌ తెలిపాడు. ఈ యాక్సిడెంట్‌లో తన ముక్కుకు గాయం కావడంతో మూడు కుట్లు వేశారని, నొప్పి మానడానికి ఇంకాస్త సమయం పడుతుందన్నాడు. తను తాజాగా నటించిన 'మాలిక్‌' చిత్రం ఓటీటీ బాట పట్టడాన్ని ఫహద్‌ సమర్థించాడు. కాగా ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ ప్రస్తుతం తలుగులో పాన్‌ ఇండియా చిత్రం 'పుష్ప'లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో అతడు పుష్పరాజ్‌ను ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇందుకోసం తెలుగు కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు.

Actor #FahadhFaasil’s open letter about his accident on the sets of his film. He also supported the decision of his latest film #Maalik opting for an OTT release. pic.twitter.com/LOHhFZKffC

