మహానటితో తన సత్తా చాటి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ నటిగా అవార్డు పొందింది కీర్తి సురేష్‌. ఈ రోజు కీర్తి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సూపర్ ‌స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు కీర్తికి ట్విట్టర్‌ ద్వారా బర్త్‌డే విషెస్‌ చెప్పారు. మహేష్‌ బాబు నటిస్తున్న ‘సర్కార్‌ వారి పాట’ చిత్రంలో కీర్తి నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ‘టాలెంటెడ్‌ కీర్తి సురేష్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ‘సర్కార్‌ వారి పాట’ టీం మీకు ఫారెన్‌ వెళ్లడానికి స్వాగతం పలుకుతోంది. కచ్ఛితంగా ఈ సినిమా మీ జీవితంలో ఒక మంచి గుర్తుగా మిగిలిపోతుంది’ అని మహేష్‌ బాబు ట్వీట్‌ చేశారు.

Here’s wishing the super talented @KeerthyOfficial a very happy birthday!! Team #SarkaruVaariPaata welcomes you aboard!! Will make sure it’s one of your most memorable films💥💥💥 Have a great one !! 😊😊😊 pic.twitter.com/MPzEWc0uGE

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 17, 2020