టాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు, నమ్రతల ముద్దుల తనయుడు గౌతమ్‌ ఘట్టమనేని 15వ పుట్టిన రోజు నేడు(ఆగస్ట్‌ 31). ఈ సందర్భంగా గౌతమ్‌కు సినీ ప్రముఖుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమ లిటిల్‌ ప్రిన్స్‌పై ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేశారు మహేశ్‌ బాబు, నమ్రత.

హ్యాపీ 15 మై సన్.. నీ ఎదుగుదలను చూస్తుండడం నాకెప్పుడూ గొప్ప ఆనందం.. ఎల్లప్పుడూ నీకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. వెళ్లి ప్రపంచాన్ని జయించు.. లవ్ యూ’ అని మహేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక నమ్రత కూడా ఇన్‌స్టా వేదికగా తమ కుమారుడికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. గౌతమ్‌ ఫోటోని షేర్‌ చేసింది.

Happy 15 my son!! Watching you grow has been my greatest joy. Wishing you the best today and always! Go on and conquer the world 🤗🤗🤗 Love you, GG ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/cLbfuCPvRL

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 31, 2021