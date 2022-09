మృణాల్‌ ఠాకూర్‌, దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ జంటగా నటించిన చిత్రం 'సీతారామం'. హను రాఘవపూడి దర్శకుడిగా తెరకెక్కించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని రీతిలో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ చిత్రాన‍్ని అభిమానించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. తమకు నచ్చిన సన్నివేశాలను సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ సినిమాపై తమ ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాపై అందరూ తమకు నచ్చిన రీతిలో అభిమానాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

అయితే తాజాగా ఈ చిత్రానికి విదేశీయులు సైతం ఫిదా అయిపోయారు. పోలెండ్‌కు చెందిన మోనికా అనే అభిమాని.. ఈ సినిమాపై తన ప్రేమను పంచుకున్నారు. నాలుగు పేజీల లేఖను రాసి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్​ చేశారు. " సీతారామం చిత్ర యూనిట్​కు పోలాండ్​ నుంచి లేఖ రాస్తున్నాను. ఈ లేఖను ఎవరైనా చదువుతారా, లేదా అన్నది నాకు తెలియదు. కానీ ఈ చిత్రంపై నా ప్రేమను, అభిమానాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను" ట్వీట్ చేసింది.

My letter to the #SitaRamam Team❤️sent all the way from Poland🇵🇱 to India🇮🇳. I don't know if someone will read it because it's really long😬but I really wanted to express my love and gratitude.🙏🥹 Love you forever.❤️ @VyjayanthiFilms @hanurpudi @dulQuer @mrunal0801 @iamRashmika pic.twitter.com/xAlXlouc30

— Monika from Poland🇵🇱 (@PolishMonika) September 15, 2022