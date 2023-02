బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ ఇటీవల తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. తాజాగా టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు రాజమౌళికి మద్దతుగా వరుస ట్వీట్స్ చేసింది. ఆయనను లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దని రైట్‌ వింగ్‌కు హితవు పలికింది. రాజమౌళిని టార్గెట్ చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రైట్ వింగ్‌కు కంగనా వార్నింగ్ ఇచ్చింది. వరుస ట్వీట్లతో రాజమౌళికి మద్దతుగా నిలిచింది.

కంగనా ట్వీట్ చేస్తూ.. 'మీరు దీనిపై అతిగా స్పందించనవసరం లేదు. మేము అందరి కోసం సినిమాలు చేస్తాం. కళాకారులకు ప్రత్యేకించి రైట్ వింగ్ మద్దతు లభించదు. మేధావి, జాతీయవాది అయిన రాజమౌళి సార్‌కి వ్యతిరేకంగా దేన్నీ సహించను. రాజమౌళి సార్ ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు. ఒక ప్రాంతీయ సినిమాని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. ఆయన దేశం పట్ల అంకితభావం కలిగి ఉన్నారు. ఈ జాతి వ్యక్తిగా రాజమౌళి సమగ్రతను ప్రశ్నించడానికి మీకు ఎంత ధైర్యం.' అంటూ ట్విటర్‌లో ప్రశ్నించింది. రాజమౌళిపై ది న్యూ యార్కర్‌లో వచ్చిన కథనంపై కంగనా తీవ్రంగా స్పందించింది.

మరో ట్వీట్‌లో రాస్తూ.. 'ప్రపంచం అతనిపై వివాస్పదమైన ముద్ర ఎందుకు వేసింది? అతను చేసిన వివాదం ఏమిటి? మన నాగరికతను కీర్తించడానికే బాహుబలి అనే సినిమా తీసినందుకా? లేక మన జాతి గర్వించేలా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాని తీశాడనా? ఆయన అంతర్జాతీయంగా రెడ్ కార్పెట్‌లకు మన ధోతీని ధరించాడా? అతను చేసిన వివాదం ఏమిటి? దయచేసి చెప్పండి.' అంటూ సూటిగా ప్రశ్నించింది.

కాగా.. ఇటీవల రాజమౌళి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన మతం, హిందూ గ్రంథాలపై తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. తనకు మహాభారతం, రామాయణం పట్ల ప్రేమ ఉందని తెలిపారు. అయితే నా నుంచి మతపరమైన అంశాలకు దూరంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు.

World has stamped controversial on him for what? What controversy he did? He made a film called Bahubali to glorify our lost civilisation, or he made nationalistic RRR? Or he wore dhoti to international red carpets? What controversy he did ? Please tell me https://t.co/T06aZk3GuW

I know what controversy he did he loves this country and took regional cinema to the world, he is devotional/dedicated to the nation,that’s his fault so they call him controversial but how dare this nation questions Shri Rajamouli ji’s integrity as an individual,shame on you all