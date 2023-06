కాజల్ అగర్వాల్ తెలుగువారికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. స్టార్ హీరోలందరితో నటించింది ముద్దుగుమ్మ. ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ సరసన భగవంత్‌ కేసరి చిత్రంలో కనిపించనుంది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటోన్న భామ ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటోంది. తాజాగా ఈ భామ చేసిన ఓ వీడియో తెగ నవ్వులు తెప్పిస్తోంది. కాజల్ మ్యాజిక్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంది? అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఆ వీడియో ఏముందో తెలుసుకుందాం.

కాజల్ అగర్వాల్‌ ట్వీట్‌ చేసిన వీడియో చూస్తే మీరు తప్పకుండా షాకవ్వాల్సిందే. ఓ కాఫీ కప్పు ముందు పెట్టి ఒక్కసారిగా అందులోకి దూకేసింది. ఇంకేముంది ఎంచక్కా స్విమ్మింగ్ ఫూల్‌లోగా మళ్లీ బయటకు కనిపించింది. ఇదేంటీ కాఫీ కప్పులో మనిషి దూకడమేంటీ? మళ్లీ బయటికి రావడమేంటీ అనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసేయండి.

మొదటి నేను కూడా నమ్మలేదు. కానీ వీడియో చూస్తే మాత్రం ఎవరైనా నమ్మకుండా ఉండలేరు. అలా ఉంది మరీ కాజల్ అగర్వాల్ క్రియేటీవిటీ. మరీ ఈ వీడియో ఎలా చేసిందో తెలియదు కానీ.. ఇది చూసిన నెటిజన్స్ మాత్రం ఇదేలా సాధ్యమంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. కాజల్ తన ట్వీట్‌లో రాస్తూ.. 'దృఢ నిశ్చయం, ప్రేమతో కాఫీ కప్పులోకి ఈ రోజు దూకేస్తున్నా. ఎక్కువ కాఫీ, కాదు.. ఎ‍క్కువ ప్రేమ.' అంటూ పోస్ట్ చేసింది.

