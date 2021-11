Director Santhosh Gave Clarity On Puneet Raj Kumar Biopic: కన్నడ పవర్‌ స్టార్‌ పునీత్ రాజ్‌ కుమార్‌ అంటే ఇప్పుడు తెలియనివారుండరు. పునీత్‌ మరణాంతరం ఆయన చేసిన గొప్పతనం అందరికీ తెలిసింది. అన్నిటికిమించి ఆయన చనిపోయాక సేవా కార్యక్రమాలు ఆగిపోకూడదని రూ. 8 కోట్లు ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేసిన మహానుభావుడు పునీత్‌ రాజ్‌ కుమార్‌. అలాంటి వ్యక్తిపై బయోపిక్‌ రానుంది. ఇంతకుముందు పునీత్ రాజ్ కుమార్‌ బయోపిక్‌ రానుందని కన్నడ నాట పుకార్లు వచ్చాయి. వీటిపై దర్శకకుడు సంతోష్ ఆనంద్‌ రామ్‌ స్పందించారు. పునీత్‌ మరణించిన తర్వాత ఒక అభిమాని ఆయనపై బయోపిక్ నిర్మించే ఆలోచన ఉందా అని ట‍్వీటర్‌లో ప్రశ్నించగా, 'బయోపిక్‌ తీయడానికి నా శాయశక్తుల ప్రయత్నిస్తాను' అని దర్శకుడు సంతోష్‌ తెలిపారు.

I’ll try my level best to bring this idea on screen 🙏 #appusirliveson https://t.co/ivcPkm7HyF

— Santhosh Ananddram (@SanthoshAnand15) November 21, 2021