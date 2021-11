కన్నడ పవర్‌ స్టార్‌, దివంగత పునీత్‌ రాజ్ కుమార్‌కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. అప‍్పు ( పునీత్‌ రాజ్‌ కుమార్‌) మరణాంతరం 'కర్ణాటక రత్న' అవార్డుతో సత్కరించనున్నారు. కర్ణాటక రత్న అవార్డును ప్రదానం చేయనున్నట్లు కర్ణాటక ప‍్రభుత్వం మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కర్ణాటక సీఎం బసవరాజ్‌ బొమ్మై ట్విటర్‌ వేదికగా తెలిపారు.

"State Government has decided to honour late Sri Puneet Rajkumar with Karnataka Ratna award posthumously": Chief Minister @BSBommai.

— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) November 16, 2021