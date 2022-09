ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్‌. అభిమానులంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఆ సమయం వచ్చేసింది. ప్రభాస్‌ మోస్ట్‌ అవైయిటెడ్‌ చిత్రం ఆది పురుష్‌ నుంచి ఫ్యాన్స్‌కి కిక్కిచ్చే అప్‌డేట్‌ వదిలాడు డైరెక్టర్‌ ఓంరౌత్‌. టీజర్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటిస్తూ ఈ సందర్భంగా మూవీ విడుదల తేదీని కూడా చెప్పేశాడు. ఆదిపురుష్‌ టీజర్‌ను అక్టోబర్‌ 2న అయోధ్య వేదికగా విడుదల చేస్తున్నామని, ఇక మూవీని వచ్చే ఏడాది జనవరి 12న రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు.

చదవండి: డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఆయనను మోసం చేశారు: శ్రీహరి భార్య శాంతి

ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘మా ఈ మ్యాజికల్‌ జర్నీని ఎక్స్‌పిరియన్స్‌ చేసే సమయం వచ్చేసింది. ఆదిపురుష్‌ టీజర్‌, ఫస్ట్‌ పోస్టర్‌ను అయోధ్యలో విడుదల చేస్తున్నాం. ఇక సినిమాను వచ్చే ఏడాది జనవరి 12, 2023లో ఐమాక్స్‌, 3డీలో థియేటర్లోకి రానుంది’ అంటూ ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు. కాగా మైథలాజికల్‌ ఫిలింం‌గా బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ ఓం రౌత్‌ రూపొందించిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ రాముడి పాత్రలో నటించగా కృతీ సనన్‌ సీతగా కనిపించనుంది. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌ రావణుడిగా అలరించనున్నాడు.

చదవండి: మహిళా యాంకర్‌ పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన, హీరో అరెస్ట్‌

Our magical journey is now yours to experience & love! ✨

The much awaited #AdipurushTeaser and the first poster of our film will be launched on Oct. 2!

Venue - Bank Of Sarayu, Ayodhya, UP! #Adipurush releases IN CINEMAS on January 12, 2023 in IMAX & 3D! pic.twitter.com/D5MPSHjcsn

— Om Raut (@omraut) September 27, 2022