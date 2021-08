పవర్‌ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచియమైన కె ఎస్‌ రవీంద్ర అలియాస్‌ బాబీ తన ఫస్ట్ సినిమాతోనే పవర్‌ఫుల్‌ సక్సెస్‌ అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా స్టార్ హీరోలతోనే సాలిడ్‌ సినిమాలు చేస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌ జర్నీ చేస్తున్నాడు.. తాజాగా తన అభిమాన హీరో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవిని డైరెక్ట్‌ చేసే ఛాన్స్ పట్టేశాడు...ఈరోజు(ఆగస్ట్‌ 1) బాబీ బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవిని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు బాబీ.

ఇక పుట్టిన రోజు సందర్భంగా తన దగ్గరకు వచ్చిన బాబీకి ఓ ప్రత్యేకమైన కలాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చాడు చిరంజీవి. అయితే ఇలా ఓ అభిమాని స్థాయి నుంచి దర్శకుడిగా చిరంజీవి చేతుల మీదుగా గిఫ్ట్ తీసుకోవడంతో బాబీ భావోద్వేగానికి గురైయ్యాడు. ఈ బహుమతి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందంటూ చిరు గిఫ్ట్‌ వీడియోని ట్వీటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు.

Thank you so much our dearest Megastar!

A memorable birthday with the blessings from my idol himself @KChiruTweets garu, A fan in the millions to the man to direct you. It's truly a dream come true moment to me and I'm very thankful for this!

Special thanks for the gift, sir!❤️ pic.twitter.com/eEqcmX1wcI

— Bobby (@dirbobby) August 1, 2021