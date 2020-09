బెంగళూరు: కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో డ్ర‌గ్స్ కేసు క‌ల‌క‌లం రేపుతోంది. డ్ర‌గ్స్ స‌ప్ల‌య‌ర్స్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయ‌న్న ఆరోప‌ణ‌ల నేప‌థ్యంలో బెంగ‌ళూరు క్రైమ్ బ్రాంచ్ (సీసీబీ) నటి రాగిణి ద్వివేది నివాసంలో శుక్రవారం ఉదయం సోదాలు నిర్వ‌హించింది. పోలీసులు తెలిపిన వివ‌రాల ప్ర‌కారం.. సీసీబీ అధికారులు ఆమెను శుక్ర‌వారం వారి ముందు హాజ‌రు కావాల‌ని నోటీసులు పంపారు. సోమవారం అయితే తాను విచారణకు వస్తానని లాయర్ ద్వారా నటి సమాధానం ఇచ్చింది. అయితే క్రైమ్‌ బ్రాంచ్ పోలీసులు శుక్రవారం ఒక్కసారిగా నటి ఇంటిపై, ఆస్తులపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. సీసీబీ బృందం ఉదయం 6 గంటలకు రాగిణి ద్వివేది నివాసానికి చేరుకొని సోదాలు నిర్వ‌హించారు.

Karnataka: Kannada actress Ragini brought to Central Crime Branch (CCB) office in Bengaluru after she was detained earlier today in connection with a drug case in the state. pic.twitter.com/s4Ap8q0fBZ

— ANI (@ANI) September 4, 2020