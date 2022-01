Sree Vishnu Arjuna Phalguna In OTT: మూస ధోరణిలో కాకుండా డిఫరెంట్‌ పాత్రలు చేస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు హీరో శ్రీ విష్ణు. అతడు హీరోగా నటించిన అర్జున ఫల్గుణ సినిమా డిసెంబర్‌ 31న రిలీజైంది. తేజ మార్ని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అమృతా అయ్యర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ ట్రాక్‌ ఎక్కింది. ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహాలో జనవరి 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ అవనుంది. ఈ విషయాన్ని ఆహా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

నరేశ్‌, సుబ్బరాజు, మహేశ్‌, శివాజీ రాజా ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన ఈ సినిమాను నిరంజన్‌ రెడ్డి, అవినాశ్‌ రెడ్డి నిర్మించారు. ప్రియదర్శన్‌ సంగీతం అందించాడు. బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర అంతంతమాత్రమే ఆడిన అర్జున ఫల్గుణ ఓటీటీలో ఎలా ఆడుతుందో చూడాలి!

A fun yet thrilling ride of friendship, love & greed will premiere on Jan 26. #ArjunaPhalgunaOnAHA@sreevishnuoffl @MatineeEnt @DirTejaMarni #AnveshReddy @pasha_always @Actor_Amritha @adityamusic pic.twitter.com/OCzWaiB8fW

