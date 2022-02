పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌, దీపికా పదుకొనే హీరోహీరోయిన్‌గా నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ప్రాజెక్ట్‌ కే. భారీ బడ్జెట్‌తో ఫాంటసీ చిత్రంగా ఈ మూవీ రూపొందుతోంది. ఇటీవల సెట్స్‌పైకి వచ్చిన ఈ చిత్రం.. తాజాగా సెకండ్‌ షెడ్యుల్‌ను ప్రారంభమైంది. కాగా ఇందులో బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌లో ప్రభాస్‌-దీపికాలకు సంబంధించిన పలు సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు.

ఇక తాజాగా మొదలైన సెకండ్‌ షెడ్యుల్‌ను అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బిగ్‌బీ ట్వీట్‌ చేస్తూ ప్రభాస్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ మేరకు ఆయన ‘‘ఫస్ట్‌డే.. ఫస్ట్‌ షాట్‌.. ఫస్ట్ టైం ‘బాహుబలి’ ప్రభాస్‌తో కలిసి పనిచేయడం చాలా గౌరవంగా అనిపించింది. అతని ప్రతిభ, అంతకుమించిన వినయం. అతని నుంచి చాలా నేర్చుకోచ్చు’’ అంటూ అమితాబ్‌ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

T 4196 - ... first day .. first shot .. first film with the 'Bahubali' Prabhas .. and such a honour to be in the company of his aura, his talent and his extreme humility ❤️❤️🙏🙏 .. to imbibe to learn .. !!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 18, 2022