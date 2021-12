Allu Arjun Open Up On His Left Shoulder Surgery: ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ తాజా చిత్రం ‘పుష్ప’. ఎర్ర చందనం స్మంగ్లింగ్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్‌ పుష్ప రాజ్‌గా మాస్‌ లుక్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. రెండు భాగాలుగా విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం పార్ట్‌ 1 ‘పుష్ప ది రైజ్‌’ పేరుతో డిసెంబర్‌ 17న విడుదల కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్‌ భాగంగా బన్నీ ఓ ఇంటర్య్వూలో మాట్లాడుతూ తన పాత్ర గురించి వివరించాడు.

అయితే ఇందులో బన్నీ ఎడమ భుజం పైకి పెట్టి నటించాలి. ఈ సందర్భంగా బన్నీ మాట్లాడుతూ.. సుక్కు ఈ కథ చెప్పినప్పుడే ఈ సినిమాలో ఎడమ భుజం పైకి పెట్టుకుని నటించాలని చెప్పాడన్నాడు. అయిత ‘దానికి నేను ఓకే చెప్పాను. కానీ అలా నటించినందుకు మొదట్లో నా భుజం నొప్పిగా అనిపించేదు. కానీ తర్వాత తర్వాత అలవాటైంది. ఎందుకంటే గతంలో 2005, 2011లో నా ఎడమ భుజానికి సర్జరీలు జరిగాయి.

2011లో అయితే సర్జరీ తర్వాత కోలుకోవడానికి 11 నెలలు పట్టింది. ఇక పుష్పలో కూడా ఎడమ భుజమే పైకి ఉండేటట్టు నటించాలి. దీంతో మొదట్లో నా భుజం నొప్పిగా ఉండేది. కానీ సినిమా కోసం చేయాలి అని ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకొని చేశాను. అలా పెట్టడం వల్ల మెడ భాగం చిన్నగా అయిపోయింది. దీంతో రోజూ లేవగానే ఓ 15 నిమిషాలు మెడను ఫుల్​ స్ట్రెచ్​ చేసే చేసేవాడిని’ అంటూ బన్నీ చెప్పకొచ్చాడు.