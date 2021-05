అల్లు వారి చిన్నబ్బాయి, హీరో అల్లు శిరీష్‌ పుట్టిన రోజు నేడు(మే 30). ఈ సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియాలో ఆయనకు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలుపుతున్నారు. తాజాగా అల్లు శిరీష్ అన్న, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన తమ్ముడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ ఎమోషనల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తమ్ముడూ.. నువ్ నా బిగ్గెస్ట్ మోరల్ సపోర్ట్.. రాబోయే రోజులు అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా’ అంటూ ట్వీట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. తమ్ముడితో కలిసి దిగిన ఫొటోని షేర్ చేసుకున్నారు.

ఇక తన అన్న అల్లు అర్జున్ చేసిన బర్త్‌డే ట్వీట్‌పై శిరీష్ స్పందిస్తూ.. థాంక్యూ AA(అల్లు అర్జున్).. మీలాంటి అన్నయ్య ముందు నేను ఎదగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. నా ఫ్రెండ్.. నా గైడ్ మీరే’ అంటూ అల్లు శిరీష్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Many many happy returns of the day to my sweetest brother who is my biggest moral of support . Wish you a wonderful day and a lovely year to come @AlluSirish 😘 pic.twitter.com/DAUtzDoBiC

— Allu Arjun (@alluarjun) May 30, 2021