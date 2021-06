Sabhaku Namaskaram: హీరో నరేశ్‌.. తనను కెరీర్‌పరంగా ఓ మెట్టు ఎక్కించిన అల్లరి సినిమాను తన ఇంటిపేరుగా మార్చేసుకున్నాడు. అలా అప్పటి నుంచి ఏళ్ల తరబడి ప్రేక్షకులతో అల్లరి నరేశ్‌ అనే పిలిపించుకుంటున్నాడు. నేడు(జూన్‌ 30) ఆయన పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా తన కొత్త సినిమా అప్‌డేట్‌తో ఫ్యాన్స్‌ ముందుకు వచ్చాడు. తను హీరోగా చేస్తున్న 58వ చిత్రానికి సభకు నమస్కారం అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు.

#Naresh58 is #SabhakuNamaskaram .. a hilarious entertainer with a difference starring @allarinaresh and directed by @MallampatiSate1. Produced by Mahesh S Koneru on @EastCoastPrdns with dialogues by @abburiravi . Shoot begins soon #HBDAllariNaresh pic.twitter.com/JDNFiVMv8C

— BARaju's Team (@baraju_SuperHit) June 30, 2021