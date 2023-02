ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న డైరెక్టర్‌ అజయ్‌ భూపతి. ఆ తర్వాత భారీ అంచనాల మధ్య మహాసముద్రం అనే సినిమాను తెరకెక్కించినా ఆ మూవీ అంతగా సక్సెస్‌ కాలేదు. దీంతో కాస్త గ్యాప్‌ తీసుకొని మంగళవారం అనే సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి టైటిల్‌ అండ్‌ కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా ఇది పాన్‌ ఇండియాన్‌ సినిమా అంటే బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశారు.

స్వాతి - సురేశ్ వర్మ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకి అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.హారర్ జానర్‌లో ఈ సినిమా కథను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. కాగా ఆర్‌ఎక్స్‌ 100తో క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న పాయల్‌ ఈ మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటించనుందని టాక్‌ వినిపిస్తుంది. దీనిపై ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

Here's the Title & Concept Poster of our #Mangalavaaram #Chevvaikizhamai #Chovvazhcha 🦋

It's a PAN-SOUTH INDIAN movie🔥

'KANTARA' fame @AJANEESHB is scoring 🎶 to this never-seen-before film 💥@MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati #SureshVarmaM pic.twitter.com/VqMNy64wYj

— Ajay Bhupathi (@DirAjayBhupathi) February 28, 2023