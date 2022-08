Aafat Song From Vijay Devarakonda Liger Movie Released: రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ బాక్సర్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం 'లైగర్‌'. విజయ్‌ దేవరకొండకు జోడిగా బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ అనన్య పాండే అలరించనున్న ఈ సినిమాకు మాస్‌ డైరెక్టర్‌ పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వం వహించిన విషయం తెలిసిందే. పాన్‌ ఇండియా చిత్రంగా రూపొందిన ఈ సినిమా ఈ నెల 25న గ్రాండ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో ఎప్పటినుంచో జోరుగా ప్రమోషన్స్‌ చేస్తోంది చిత్రయూనిట్‌. అందులో భాగంగానే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌, పోస్టర్స్‌కు విపరీతమైన క్రేజ్‌ ఏర్పడింది.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి బ్యూటీఫుల్‌ రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. 'ఆఫత్‌' అంటూ సాగే ఈ పాటలో విజయ్‌ దేరకొండ, అనన్య పాండేల కెమిస్ట్రీ యూత్‌ను అట్రాక్ట్‌ చేసేలా ఉంది. ఈ పాట పూర్తి వీడియోను షేర్ చేస్తూ 'మోస్ట్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ సాంగ్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌' అని విజయ్‌ అభివర్ణించాడు. 'ఇక బతుకంతా వాళ్లకు రాసిచ్చినట్టే' అంటూ రమ్యకృష్ణ చెప్పే డైలాగ్‌లతో ప్రారంభమైన ఈ పాటలో విజయ్‌, అనన్య డ్యాన్స్‌ మూమెంట్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. ఇదివరకు ఈ సాంగ్‌ ప్రోమోను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.

