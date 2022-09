కొన్నిసార్లు మనుషులు చేసే తప్పిదాలు.. తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తాయి. క్షణికావేశం, క్షణకాల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎదుటివారి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి వీడియోనే ఒకటి తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఓ స్కూల్‌ బస్సు డ్రైవర్‌ నిర్లక్ష్యం కారణంగా చిన్నారి తీవ్రంగా గాయపడింది.

వివరాల ప్రకారం.. అమెరికాకు చెందిన జెఫ్ఫర్‌సన్‌ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌ బస్సు నుండి ఓ చిన్నారి(​‍6) కిందకు దిగుతోంది. ఈ క్రమంలో బస్సు డ్రైవర్‌.. డోర్‌ ఓపెన్‌ చేసింది. కాగా, చిన్నారి పూర్తిగా స్టెప్స్‌ దిగకముందే.. డోర్‌ క్లోజ్‌ కావడంతో ఆమె బ్యాగ్‌.. డోర్‌ మధ్యలో చిక్కుకుపోతుంది. దీంతో, బాలిక.. కిందకు దిగకుండా అలాగే నిల్చుడిపోతుంది. అది గమనించని డ్రైవర్‌.. బస్సును స్టార్ట్‌ చేసి వెళ్లిపోతుంటాడు.

HOLY SHIT.

The little girl is miraculously fine, the bus driver has been fired. pic.twitter.com/uuijsrNn2U

— Dean Blundell🇨🇦 (@ItsDeanBlundell) September 23, 2022