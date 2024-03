అమెరికాలో కుప్పకూలిన బ్రిడ్జ్‌.. నదిలో పడిపోయిన 20 మంది!

వాషింగ్టన్‌: అమెరికా మేరిల్యాండ్‌ నగరంలోని ఓ వంతెన కుప్పకూలింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున బాల్టిమోర్‌ పట్ణణంలోని పాలప్స్కో నదిపై ఉన్న ఫ్రాన్సిస్ స్కాట్ కీ వంతెనను సింగాపూర్‌ జెండా ఉ‍న్న ఓ కంటేనర్‌ షిప్‌ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. వంతెన కుప్పకూలడంతో సుమారు 20 మంది నదిలో పడిపోయారని బాల్టిమోర్‌ పోలీసులు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోలో బ్రిడ్జ్‌పై నుంచి పలు వాహనాలు ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph

