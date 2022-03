ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా ఆక్రమణ 12వ రోజుకి చేరింది. పౌరుల తరలింపు ప్రక్రియ కోసం కొద్దిగంటలు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించింది రష్యా సైన్యం. ఈలోపు పౌరుల తరలింపు వేగవంతం చేసింది ఉక్రెయిన్‌ సైన్యం. ఇక ఈ యుద్ధంలో నేను సైతం అంటూ ఉక్రెయిన్‌ సాధారణ పౌరులు కదనరంగంలోకి దూకారు. వాళ్లకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు రోజూ ఇంటర్నెట్‌లో కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా.. సోషల్‌ మీడియాలో అలాంటి ఒక వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

సైనిక దుస్తుల్లో ఉన్న ఇద్దరు.. తోటి సైనికుల మధ్యే వివాహం చేసుకున్నారు. ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన లెస్యా, వలెరీ.. ఇద్దరూ కీవ్‌ స్పెషల్‌ ట్రూప్‌ 112వ బెటాలియన్‌లో వలంటీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. తాజాగా వీళ్లిద్దరి వివాహం జరగ్గా.. తోటి యుద్ధవీరులు వాళ్లకు పుష్ఫగుచ్ఛాలు ఇచ్చి సత్కరించారు. అందులో ఓ సైనికుడు ఉక్రెయిన్‌ సంగీత పరికరం వాయిస్తూ.. ఆ జంటను దీవించడం చూడొచ్చు.

Volunteers from one of the 112th Battalions of the Kyiv Special Troop Brigade got married.

Lesya and Valeriy have been together for twenty years and have an 18-year-old daughter, but they still haven't had time to get married. #Ukraine pic.twitter.com/R9ms9WhpUT

— Ukraine Update 🇺🇦 (@Ukrain_War) March 6, 2022