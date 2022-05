This is another grave mistake with far-reaching consequences: ఇప్పటి వరకు ఫిన్లాండ్‌ నాటోలో చేరేందు ప్రయత్నాలు చేసింది. ఐతే ఇప్పుడు తాజగా ఫిన్లాండ్‌ సరసన స్వీడన్‌ కూడా చేరింది. స్వీడన్‌ కూడా నాటోలో చేరేందుకు ప్రయత్నాలు చేయడమే కాకుండా ఫిన్లాండ్‌కి మద్దతు ఇచ్చింది. దీంతో ఇరుదేశాలు ఉమ్మడిగా నాటో సభ్యుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. ఈ మేరకు ఫిన్లాండ్‌ ఆదివారం నాటోలో చేరనున్నట్లు బహిరంగంగా ప్రకటించింది. ఈ ఇరు దేశాలు ఘోరమైన తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయంటూ రష్యా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

దీని పరిణామాం చాలా దారుణంగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు రష్యా ఉప విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ ర్యాబ్కోవ్ మాట్లాడుతూ... ఈ నిర్ణయం వల్ల ఇరుదేశాల భద్రత పటిష్టంగా ఉండదు. కచ్చితంగా రష్యా చర్యలు తీసుకుంటుంది. మాస్కో చూస్తూ కూర్చోదు. అని గట్టిగా హెచ్చరించారు. మరోవైపు ఫిన్లాండ్‌, స్వీడన్‌లు రష్యా దురాక్రమణకు భయపడి రక్షణ కోసం నాటోలో చేరేందుకు దశాబ్దాల సైనిక నాన్‌ అలైన్‌మెంట్‌ను తొలగించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అంతేగాదు ఫిన్లాండ్‌ అధ్యక్షుడు సౌలి నీనిస్టో శనివారం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో నాటో సభ్యుత్వ దరఖాస్తు గురించి మాట్లాడినట్లు తెలిపారు.

