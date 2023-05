Imran Khan Arrest: పాకిస్తాన్‌ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ అరెస్ట్‌

లాహోర్‌: పాకిస్తాన్‌ మాజీ ప్రధానమంత్రి, పాకిస్తాన్‌ తెహ్రీకీ ఇన్సాఫ్‌ (పీటీఐ) అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ అరెస్ట్‌ అయ్యారు. అవినీతి అరోపణలపై ఇస్లామాబాద్‌ కోర్టు ప్రాంగణంలో పారామిలటరీ బలగాలు (పాక్‌ ఆర్మీ) ఆయన్ను మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. తనపై నమోదైన కేసులకు సంబంధించిన బెయిల్‌ పిటిషన్‌ విచారణ కోసం హైకోర్టుకు వచ్చారు ఇమ్రాన్‌, అక్కడే పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్ట్‌ చేశారు. రహస్య ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నారు.

ఇస్లామాబాద్‌లో ఉద్రిక్తత

ఇమ్రాన్‌ అరెస్టుతో ఇస్లామాబాద్‌లో ఒక్కసారిగా పరిస్థితి అదుపు తప్పింది. ఆయనను అరెస్ట్‌ చేస్తుండగా కోర్టులో ఘర్షణ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇమ్రాన్‌ లాయర్లకు గాయాలయ్యాయి. తమ నాయకుడి అరెస్ట్‌పై దేశవ్యాప్త నిరసనలకు పీటీఐ పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. రోడ్లపైకి వచ్చి మద్దతు దారులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఇమ్రాన్‌ను విడిచి పెట్టాలంటూ నిరసనలు చేస్తున్నారు. పీటీఐ కార్యకర్తలు విధ్వంసానికి దిగడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Imran Khan’s lawyer badly injured inside the premises of IHC. Black day for our democracy and country. pic.twitter.com/iQ8xWsXln7

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023