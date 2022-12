వైరల్‌: పుర్రెకో బుద్ధి, జిహ్వ‌కో రుచి. వెరైటీ పేరిట చేసే ప్రయత్నాలు ఒక్కోసారి విపరీతమైన ఆదరణ తెచ్చిపెడుతుంటాయి. కానీ, ఆ ప్రయత్నం అతిగా ముందుకెళ్తే? మనిషికి తిక్క ఉండొచ్చు. కానీ, దానికి ఓ లెక్కంటూ లేకపోతేనే సమస్య మొదలయ్యేది..

ఈ తిక్కకు ఓ లెక్కంటూ లేదా? అనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. జపాన్‌లో ఆ మధ్య ఒకడు కుక్కలా బతకాలని ఉందంటూ లక్షలు పోసి.. కుక్క కాస్టూమ్‌ను తయారు చేయించుకున్నాడు. రాత్రికి రాత్రే వైరల్‌ అయిపోయాడు. అయితే.. ఈ మధ్య ఓ బ్రిటన్‌ టాబ్లాయిడ్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో టోకో అనే ఆ వ్యక్తి.. కుక్కలా బతకడం వల్ల ఇంట్లోవాళ్లు, స్నేహితులు ఏం అనుకుంటారో అని తెగ ఫీలైపోతున్నాడు. త్వరలోనే ఆ వేషానికి ముగింపు వేయాలని అనుకుంటున్నాడట. ఈ వ్యవహారం మరిచిపోక ముందే..

#WATCH: Ever wanted to know what it would be like to live life as a dog? One #Japanese man actually has an answer to this question. Toco spent a whopping two million Yen on a realistic #Collie breed costume. @zeppetJP

