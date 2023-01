బ్రెసిలియ: బ్రెజిల్‌ రాజధాని రణరంగంగా మారింది. మాజీ అధ్యక్షుడు జైర్‌ బోల్సోనారో మద్దతుదారులు వందల సంఖ్యలో నగరంలో బీభత్సం సృష్టించారు. పార్లమెంట్‌పై, సుప్రీం కోర్టుపై మెరుపు దాడికి దిగారు. అధ్యక్ష ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా జరగలేదని, అధ్యక్షుడు లూలా గద్దె నుంచి దిగిపోవాలంటూ అలజడి సృష్టించారు వాళ్లు. ఈ పరిణామంతో పెను కలకలం రేగింది అక్కడ.

బ్రెజిల్‌లో.. యూఎస్‌ కాపిటల్‌ చొరబాటు ఘటన తరహా పరిణామం చోటు చేసుకుంది. రెండేళ్ల కిందట ట్రంప్‌ మద్దతుదారులు ఎలాగైతే రచ్చ రచ్చ చేశారో.. దాదాపు అదేరీతిలో తాజాగా బోల్సోనారో మద్ధతుదారులు బ్రెసిలియాలో బీభత్సం సృష్టించారు. ఆకుపచ్చ, పసుపు రంగు దుస్తుల్లో జెండాలు చేతబట్టి తలుపులు బద్ధలు కొట్టి మరీ పార్లమెంట్‌లోకి చొరబడ్డారు. అక్కడ చట్ట సభ్యుల కార్యాలయాలను నాశనం చేశారు. స్పీకర్‌ పొడియం దగ్గర విధ్వంసం సృష్టించారు.

ఆపై సుప్రీం కోర్టు హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లోనూ అదే రీతిలో వ్యవహరించారు. అక్కడితో ఆగకుండా అధ్యక్ష భవనం మీదకు ఎక్కి నినాదాలు చేశారు. ఓ పోలీస్‌ సిబ్బందిని గుర్రం మీద నుంచి లాగి కిందపడేసి దాడికి దిగారు.

THE NATIONAL CONGRESS BUILDING IS BEING TOTALLY OCCUPIED BY PROTESTERS pic.twitter.com/tDKIMcIkiR

రంగంలోకి దిగిన భద్రతా బలగాలు.. గాల్లోకి కాల్పులు, టియర్‌ గ్యాస్‌ ప్రయోగించి పరిస్థితిని సమర్థవంతంగా అదుపులోకి తీసుకొచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు జర్నలిస్ట్‌లు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రాణ నష్టం సంభవించిందా? అనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

Some police officers of Rio de Janeiro refuse to disperse Bolsonaro supporters and clearly express their support for the protestors, according to the Clash Report. #Brazil pic.twitter.com/lLkduuBvPD

— Stephiereine28🇺🇲🍊 (@stephiereine) January 9, 2023