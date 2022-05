ప్రపంచ అపరకుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో ట్విస్ట్‌ ఇచ్చాడు. ట్విటర్‌ డీల్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించారాయన. ఈ మేరకు తన ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లోనే ఓ పోస్ట్‌ చేశారు.

సుమారు 44 బిలియన్‌ డాలర్లతో ట్విటర్‌-ఎలన్‌ మస్క్‌ మధ్య కొనుగోలు ఒప్పందం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మరో ఆరు నెలలో పూర్తిగా ఎలన్‌ మస్క్‌ చేతికి ట్విటర్‌ వెళ్లాల్సి ఉంది. ఈలోపే ట్విటర్‌ డీల్‌ను తాత్కాలికంగా పక్కనపెడుతున్నట్లు ఎలన్‌ మస్క్‌ ప్రకటించారు. స్పామ్, నకిలీ ఖాతాలపై పెండింగ్‌లో ఉన్న వివరాల వల్లే ఈ డీల్‌ తాత్కాలికంగా హోల్డ్‌లో పెట్టాం అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022