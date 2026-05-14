యూఏఈ లాటరీ: ఇద్దరికే అదృష్టం

దుబాయ్: యూఏఈలో బుధవారం నిర్వహించిన 'లక్కీ డే' లాటరీ (డ్రా నెం. 260513) ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ డ్రాలో పలువురు అదృష్టవంతులు నగదు బహుమతులు గెలుచుకోగా, అత్యంత భారీ బహుమతి అయిన 30 మిలియన్ దిర్హమ్ల గ్రాండ్ ప్రైజ్ను మాత్రం ఎవరూ దక్కించుకోలేకపోయారు.
'డేస్' విభాగంలోని ఐదు సంఖ్యలను, 'నెల' విభాగంలోని సంఖ్యతో సరిపోల్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తృతీయ బహుమతిని గెలుచుకున్నారు. వీరికి ఒక్కొక్కరికి 1,00,000 దిర్హమ్లు (సుమారు రూ. 22 లక్షలకు పైగా) లభించాయి. డ్రా నెం. 260513 సమయంలో, డేస్ విభాగం నుండి 9, 25, 2, 16, 23, 5, నెల విభాగంలో 7 విన్నింగ్ సంఖ్యలుగా వచ్చాయి.
ఇక గ్యారెంటీడ్ ప్రైజ్ కేటగిరీ కింద ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక్కొక్కరు 50,000 దిర్హమ్లను సొంతం చేసుకున్నారు. వారి లక్కీ ఛాన్స్ ఐడీలు BE2946839, AT1839187, AY2300136.
మరోసారి జాక్పాట్ రోల్ఓవర్
ఈ వారంలోనూ 30 మిలియన్ దిర్హమ్ల గ్రాండ్ ప్రైజ్తో పాటు, 5 మిలియన్ దిర్హమ్ల రెండో బహుమతిని కూడా ఎవరూ గెలుచుకోలేదు. దీంతో ఈ రెండు భారీ బహుమతి మొత్తాలు తదుపరి డ్రాకు బదిలీ (Rollover) అయ్యాయి.
తదుపరి డ్రా ఎప్పుడంటే?
యూఏఈ లాటరీ తదుపరి డ్రా మే 16, శనివారం జరగనుంది. వారానికి రెండుసార్లు జరిగే ఈ డ్రాలో పాల్గొనే వారికి కోట్లాది రూపాయల బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.