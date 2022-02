కోడి అంటే అందరికి టక్కున గుర్తొచ్చేది కోడి పందేలు. లేదా మంచిగా మసాలా దట్టించి చికెన్‌ వండుకొని లాగించేయడమే. అయితే తాజాగా ఓ కోడికి వార్త నెట్టింట్లో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. సాధారణంగా కోడి నేల మీద తిరుగుతూ ఉంటుందని అందరికి తెలిసిందే. వాటికి రెక్కలు ఉన్నా తక్కువ ఎత్తులో తక్కువ సమయం వరకు ఎగురుతాయి. రెక్కలతో ఎక్కువసేపు ఎగరలేవు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే కోడి నేల మీదే కాకుండా గాల్లో పక్షిలా తెగ చక్కర్లు కొడుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 52 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోను బ్యూటెంగేబిడెన్ అనే యూజర్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ‘కోడి ఇంత దూరం విహరిస్తుంది అని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు’ అనే క్యాప్షన్‌తో షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియోలో ఓ మంచు ప్రాంతంలో కోడి ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి ఎగరడం కనిపిస్తోంది.

చదవండి: భయానకం: మత్స్యకారుడిని వెంటాడిన వింత జీవి.. వీడియో వైరల్‌

దాదాపు 40 సెకన్లపాటు వందల మీటర్ల వరకూ గాల్లోనే ఎగురుతూ తిరుగుతోంది. చివరికి ఓ చోట ల్యాండ్‌ అయ్యింది. ఈ వీడియోకు లక్షల్లో వ్యూవ్స్‌, వేలల్లో లైక్స్‌ వచ్చి చేరుతున్నాయి. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అసులు ఇది నిజంగా కోడేనా, లేక కోడిలా కనిపిస్తోన్న వేరే జాతి పక్షా అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చదవండి: బుసలు కొడుతూ పైకి లేచిన 14 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా..

Never knew a chicken could fly that far.. pic.twitter.com/JU9IwfWxu6

— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 29, 2022