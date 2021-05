జూమ్​ మీటింగ్​లో ఉన్నానన్న సంగతి మరిచిపోయి నగ్నంగా దర్శనమిచ్చిన కెనడా ఎంపీ విలియం ఆమోస్​ గుర్తున్నాడా? ఈ పనితో అతను వరల్డ్ ఫేమస్​ అయ్యాడు. అయితే పనిలో పనిగా ప్రభుత్వం నుంచి వార్నింగ్ కూడా అందుకున్నాడు. కానీ, అతని బుద్ధి మారినట్లు లేదు. ఈసారి అంతకుమించిన పనితో మరోసారి వార్తల్లోకెక్కాడు. జూమ్​ మీటింగ్​ అది కూడా అధికారిక సమావేశం అనే సోయి లేకుండా కాఫీ కప్పులో మూత్రవిసర్జన చేశాడు.



ఒట్టావా: కెనడా ఎంపీ విలియమ్​ ఆమోస్​​ మరో వివాదంలో ఇరుకున్నాడు. వర్చువల్ పార్లమెంట్ సెషన్​ జరుగుతున్న టైంలో కాఫీ కప్పులో మూత్రవిసర్జన చేశాడు. దీంతో లైవ్​లో ఉన్నవాళ్లంతా అవాక్కయ్యారు. విమర్శలు రావడంతో విలియమ్​ను పక్కనపెట్టాలని, చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లోపే తాను బాధ్యతల నుంచి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు ఆమోస్ ఒక స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేశాడు.

చదవండి: బట్టల్లేకుండా ఎంపీ

కాగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా తాను ఆ పని చేయలేని విలియమ్​ ఒక స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చాడు. ఘటనపై తాను పశ్చాత్తాపం చెందుతున్నానని పేర్కొన్నాడు. అది వీడియో కాల్ అనే విషయం మరిచిపోయానని, అందరూ చూస్తారనే విషయం తనకు తట్టలేదని విలియమ్​ చెప్పాడు. కాగా, కెనడాలోని కొందరు ఎంపీలు లైంగిక వేధింపుల విమర్శలను కూడా ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో విలియమ్​ను పక్కనపెట్టడమే మంచిదని ట్రూడోకి సహచరులు సలహా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021