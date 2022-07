లండన్‌: బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ రాజీనామాకు సిద్ధపడినట్లు సమాచారం. మంత్రులు వరుసగా రాజీనామాలు చేయడం వల్ల ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకునేందుకు అంగీకరించినట్లు బ్రిటన్‌ మీడియా, పలు మీడియా ఛానెల్స్‌ కథనాలు ప్రచురిస్తున్నాయి. తదుపరి ప్రధాని ఎన్నికయ్యే వరకు తాత్కాలిక ప్రధానిగా కొనసాగుతారని స్థానిక మీడియా కథనాలు ఇస్తోంది.

అయితే.. బోరిస్‌ రాజీనామా, తదుపరి ప్రధాని ఎవరనే విషయాలపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. బోరిస్ జాన్సన్‌పై తిరుగుబాటు చేసి ఇప్పటికే 54 మంది మంత్రులు రాజీనామా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బోరిస్ ప్రధాని బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగినట్లు తెలుస్తోంది.

British media say UK Prime Minister Boris Johnson has agreed to resign: The Associated Press pic.twitter.com/tzISv6CSso

— ANI (@ANI) July 7, 2022