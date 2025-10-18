 ముద్దుల కోడలి పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో నీతా : ఆమె టీ షర్ట్ గమనించారా? | Nita Ambani Wears Tshirt With Radhika Merchant Photo At Birthday Party, Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Oct 18 2025 4:59 PM | Updated on Oct 18 2025 5:16 PM

రిలయన్స్‌  ముఖేష్‌ అంబానీ, నీతా దంపతుల ముద్దుల కోడలు, అనంత్‌ అంబానీ భార్య రాధిక మర్చంట్  పుట్టిన రోజు పార్టీ ఉత్సాహంగా జరిగింది.అనన్య పాండే, జాన్వి కపూర్ , తారా సుతారియా వంటి అనేక మంది బి-టౌన్ సెలబ్రిటీలు వేడుకలకు హాజరు కావడంతో  ఈ బర్త్‌డే వేడుక స్టార్-స్టడ్ ఈవెంట్‌గా మారింది. ఓర్రీ అని పిలిచే  ఓర్హాన్ అవత్రమణి తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్‌ దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షేర్‌ చేశాడు. దీంతో   వేడుకలు  వైరల్‌గా మారాయి.

అక్టోబర్ 16న రాధిక మర్చంట్  పుట్టినరోజు  సెలబ్రేషన్‌ జరిగింది. ఈ వేడుకలో  అత్తగారు నీతా అంబానీ  హైలైట్‌గా నిలిచారు. రాధిక ఫోటో ఉన్నటీ షర్టు ధరించి, ముద్దుల కోడల్ని ముద్దుగా ఆలింగనం చేసుకోవడం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది.  ఈ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్‌లో ఆకాష్ అంబానీతో పాటు, రాధిక స్నేహితులు కూడా పార్టీలో కనిపించారు. 

 కాగా వ్యాపారవేత్త వీరెన్ , శైలా మర్చంట్ దంపతుల కుమార్తె రాధిక, తన  బాల్య స్నేహితుడు, ప్రేమికుడుఆకాష్ అంబానీని ( జూలై 2024)వివాహం చేసుకుంది.

 

 

