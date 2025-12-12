 ఓవరాల్‌ చాంపియన్స్‌ జీఎస్‌ఎల్‌ | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓవరాల్‌ చాంపియన్స్‌ జీఎస్‌ఎల్‌

Dec 12 2025 5:52 PM | Updated on Dec 12 2025 5:52 PM

ఓవరాల్‌ చాంపియన్స్‌ జీఎస్‌ఎల్‌

ఓవరాల్‌ చాంపియన్స్‌ జీఎస్‌ఎల్‌

రాజానగరం: స్థానిక జీఎస్‌ఎల్‌ వైద్య కళాశాల క్రీడా మైదానంలో డాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని మెడికల్‌, డెంటల్‌ కాలేజీలకు నిర్వహించిన అంతర్‌ కళాశాలల క్రీడా పోటీలు (పురుషులు) 2025లో ‘ఓవరాల్‌ చాంపియన్‌ షిప్‌’ను స్థానిక జీఎస్‌ఎల్‌ క్రీడాకారులు కై వసం చేసుకున్నారు. రెండు దశలలో జరిగిన ఈ పోటీలు గురువారం సాయంత్రంతో ముగిశాయి. ఫుట్‌బాల్‌, చెస్‌, బ్యాడ్మింటన్‌ పోటీలలో జీఎస్‌ఎల్‌ విద్యార్థులు విజేతలుగా నిలువగా, కబడ్డీ, లాన్‌ టెన్నిస్‌లలో విజయవాడకు చెందిన ఎస్‌ఎమ్‌సి జట్లు ఆధిపత్యం చూపాయి. అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చడం ద్వారా ఓవరాల్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ను దక్కించుకున్న విజతలకు జీఎస్‌ఎల్‌ విద్యా సంస్థల చైర్మన్‌ డాక్టర్‌ గన్ని భాస్కరరావు షీల్డ్‌ అందజేశారు.

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    'కోర్ట్' మూవీ, టీమ్‌పై అల్లు అర్జున్ ప్రశంసలు (ఫొటోలు)
    photo 2

    అందాల అనుపమ పరమేశ్వరన్.. చీరలో ఇలా (ఫొటోలు)
    photo 3

    'వారణాసి' ఫేమ్ ప్రియాంక చోప్రా స్టన్నింగ్ లుక్ (ఫొటోలు)
    photo 4

    మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
    photo 5

    బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    CPM Leader Baburao Sensational Comments on Chandrababu 1
    Video_icon

    Baburao: విజయవాడను చంద్రబాబు అమ్మేస్తున్నాడు
    Punuru Gowtham Reddy Slams CID over Chandrababu Cases 2
    Video_icon

    సీఐడీ చంద్రబాబు మోచేతి నీళ్లు తాగుతోంది :గౌతమ్ రెడ్డి
    Student Jashwin Ends Life in NRI College Tirupati 3
    Video_icon

    తిరుపతి NRI కాలేజీలో విద్యార్థి జస్విన్ ఆత్మహత్యాయత్నం
    Corporator Famida Father Nazeer Basha Kidnapped in Vakada Tirupati 4
    Video_icon

    తిరుపతి జిల్లా వాకాడులో YSRCP కార్యకర్త SK నజీర్ బాషా కిడ్నాప్
    Pinnelli Brothers Emotional Visuals With His Family 5
    Video_icon

    పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ ఎమోషనల్ వీడియో
    Advertisement
     