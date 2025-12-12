 పిచ్చి కుక్క దాడిలో 21 మందికి గాయాలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పిచ్చి కుక్క దాడిలో 21 మందికి గాయాలు

Dec 12 2025 5:52 PM | Updated on Dec 12 2025 5:52 PM

పిచ్చి కుక్క దాడిలో 21 మందికి గాయాలు

పిచ్చి కుక్క దాడిలో 21 మందికి గాయాలు

పి.గన్నవరం: మండలంలోని ఏనుగుపల్లి, వై.కొత్తపల్లి, పి.గన్నవరం పరిసర గ్రామాల్లో రెండు రోజలుగా ఒక పిచ్చి కుక్క స్వైర విహారం చేస్తోంది. కనిపించిన వారిని కరుస్తూ పారిపోతుండటంతో ప్రజలు భయాందోన చెందుతున్నారు. బుధవారం 14 మందిని, గురువారం ఏడుగురిని గాయ పరచింది. దీంతో వారంతా పి.గన్నవరం సీహెచ్‌సీకి వచ్చి వైద్యం చేయించుకున్నారు. ఇంకా ఆస్పత్రిలో నలుగురు వ్యక్తులు చికిత్స పొందుతున్నారు. పిచ్చి కుక్క పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య, సిబ్బంది హెచ్చరించారు.

రైలు నుంచి జారిపడి

వ్యక్తి మృతి

తుని: రైలు నుంచి జారిపడి వ్యక్తి మృతి చెందిన ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు స్థానిక జీఆర్పీ ఎస్సై జి.శ్రీనివాసరావు గురువారం తెలిపారు. ఎస్సై కథనం ప్రకారం.. అన్నవరం రైల్వేస్టేషన్‌, యార్డ్‌ రైల్వేగేటు మధ్య సుమారు 40 ఏళ్ల వ్యక్తి రైలు నుంచి జారిపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడి వద్ద ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు. మృతదేహాన్ని తుని ఏరియా ఆసుపత్రిలో భద్రపరిచారు. మృతుడి ఆచూకీ తెలిసినవారు 94906 19020 నంబరుకు ఫోన్‌ చేయాలని కోరారు.

# Tag
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

    Advertisement
     
    Advertisement

    Photos

    View all
    photo 1

    'కోర్ట్' మూవీ, టీమ్‌పై అల్లు అర్జున్ ప్రశంసలు (ఫొటోలు)
    photo 2

    అందాల అనుపమ పరమేశ్వరన్.. చీరలో ఇలా (ఫొటోలు)
    photo 3

    'వారణాసి' ఫేమ్ ప్రియాంక చోప్రా స్టన్నింగ్ లుక్ (ఫొటోలు)
    photo 4

    మెస్సీతో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌.. సీఎం రేవంత్ రెడీ (ఫొటోలు)
    photo 5

    బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కిర్రాక్‌ ఫోజులతో కిర్రెక్కిస్తున్న ఈషా రెబ్బా (ఫొటోలు)

    Video

    View all
    CPM Leader Baburao Sensational Comments on Chandrababu 1
    Video_icon

    Baburao: విజయవాడను చంద్రబాబు అమ్మేస్తున్నాడు
    Punuru Gowtham Reddy Slams CID over Chandrababu Cases 2
    Video_icon

    సీఐడీ చంద్రబాబు మోచేతి నీళ్లు తాగుతోంది :గౌతమ్ రెడ్డి
    Student Jashwin Ends Life in NRI College Tirupati 3
    Video_icon

    తిరుపతి NRI కాలేజీలో విద్యార్థి జస్విన్ ఆత్మహత్యాయత్నం
    Corporator Famida Father Nazeer Basha Kidnapped in Vakada Tirupati 4
    Video_icon

    తిరుపతి జిల్లా వాకాడులో YSRCP కార్యకర్త SK నజీర్ బాషా కిడ్నాప్
    Pinnelli Brothers Emotional Visuals With His Family 5
    Video_icon

    పిన్నెల్లి బ్రదర్స్ ఎమోషనల్ వీడియో
    Advertisement
     